Путин передал в Донецк орден для художника

Во время недавнего визита во Францию Владимира Владимировича повели в военный музей полка «Нормандия - Неман» (см. СПРАВКУ «КП»), где показали картину «После боя» Сергея Триценко, представив его «российским художником». Путин так растрогался живописным сюжетом, что тут же решил наградить автора орденом Александра Невского II степени. Стали искать счастливчика, наводить справки… И тут оказалось, что он - из Украины! К тому же не состоит в рядах Союза художников, а работает на заводе. Тем не менее награду все равно решили вручить. - Из России мне привез орден генерал-лейтенант авиации, - рассказал «Комсомолке» Сергей Триценко. - Что сказать? Приятно, конечно. Но вот только это не самая лучшая моя картина. Я ее и нарисовал всего за две недели… Если бы не эта награда, я бы, наверное, о ней и не вспомнил. Полотно «После боя», на котором изображены русские и французские военные летчики времен Второй мировой войны, Сергею заказало частное лицо (кто именно, художник не уточнил). А вот как картина попала во французский военный музей, остается только догадываться. Сергей Триценко за славой не гоняется, считает, что ничего особенного не произошло. Когда-то он закончил Мариупольское художественное училище, а теперь работает инженером по рекламе. Живописью всерьез занялся в 35 лет, создал около 1000 работ.