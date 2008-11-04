За 500 грн можно "покурить" с Тимошенко

В Донецке на бульваре Пушкина на одном из прилавков продают примечательную вещицу — курительную трубку в виде премьер-министра Юлии Тимошенко. «Это шарж», — предупредил продавец Владимир. «Два года назад я сделал трубки с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко, но Президент «ушел» буквально через две недели, а вот Юлька лежит до сих пор», — сказал с улыбкой Владимир. Цена за табачную Юлю — 500 гривен. У пенсионера продается еще трубка в образе чертика. С рожками, бородкой, продавец называет эту модель Мефистофель. «Было у меня три черта, и вот осталось только два. Юля и Мефистофель. Последний у меня — главный». Правда, стоит он столько же, пишет «Сегодня». Любовь к художественной резьбе пенсионеру Владимиру привил еще его отец. Это стало хобби на всю жизнь. И выйдя на пенсию после 30 лет на государственной службе, Владимир теперь все свободное время посвящает любимому занятию.