Люди Балоги ходят пешком!

В понедельник, 3 ноября, с улицы Лютеранской в Киеве были эвакуированы автомобили четырех сотрудников Секретариата Президента. Об этом сообщил начальник главной службы социально-экономического развития СП Александр Кулик. «В протоколе было написано, что мой автомобиль припаркован в неположенном месте, хотя никаких запрещающих парковку знаков там нет», – сказал Кулик. При этом добавил, что сотрудники СП оставляют машины на улице Лютеранской ежедневно. Владелец другого эвакуированного автомобиля, заместитель начальника главной службы гуманитарной политики и сохранения национального культурного достояния СП Любовь Стасив рассказала, что сотрудники «Укрдорсервиса» и ГАИ, забиравшие автомобили, ссылались на распоряжение заместителя начальника ГАИ Киева Александра Ершова. «Дежурный инспектор Гебус, который составлял протокол, сказал, что ему позвонил Ершов и отправил его на Лютеранскую забирать машины», – сообщила она. Александру Кулику об этом распоряжении, поступившем вчера около 8.00, рассказали сотрудники ГАИ на штрафплощадке. По его словам, эта мера связана с официальным визитом в Украину лидера ливийской революции Муамара Каддафи. «Однако визит намечен только на завтра (4 ноября), – удивился сотрудник СП. – К тому же во время официальных визитов мы никогда не паркуемся возле нашего здания, потому что нас предупреждает наша охрана». Связаться с руководством «Укрдорсервиса» изданию вчера не удалось, а пресс-секретарь управления ГАИ в Киеве Евгений Кравец усомнился в существовании распоряжения Ершова. По его словам, в связи с визитом Муамара Каддафи управление ГАИ в Киеве распространило информацию о том, какие улицы будут перекрыты, и обратилось к водителям с просьбой не парковать машины в местах, где будут установлены временные дорожные знаки. «Но это будет только с завтрашнего дня», – подчеркнул Кравец. Вечером трое из четырех сотрудников СП, чьи автомобили забрали на штрафплощадку, находились там, пытаясь вернуть свои автомобили без уплаты штрафа (еще один автовладелец уже заплатил штраф). «Нужно заплатить 900 грн, но у меня таких денег сейчас нет, и появятся они только после выплаты аванса. Правда, дежурный сказал, что нас все равно отсюда выведут, потому что ночью на штрафплощадке находиться нельзя», – посетовала Любовь Стасив, пишет Коммерсант-Украина.