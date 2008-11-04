Ливин рассказал анекдот

Лидер одноименной фракции Блока Литвина Владимир Литвин считает, что предложенное правительством повышение налогов и акцизов не разрешит проблему неэффективного государственного управления. Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Виннице. «Члены правительства пытаются «накинуть» дополнительные налоги для того, чтобы разрешить проблему неэффективности государственного управления. Я категорически против такого подхода», – сказал он. По мнению Литвина, налоговое законодательство Украины должно стимулировать работу, защищать налогоплательщиков, быть стабильным, простым и понятным в вопросе администрирования налогов. «Нынешнее законодательство этим требованиям не отвечает. Например, благая цель – резко повысить акцизы на табак. Но если выполнить то условие, которое предложило правительство, сигареты у нас будут в 5-6 раз дороже, чем в соседних государствах. Представьте, какими будут масштабы контрабанды. То же касается и водочных изделий», – сказал он. «По этому поводу я всегда пытаюсь рассказать анекдот: в одном селе отец приходит домой под хмельком и с сигаретой в зубах. Его встречает сын и говорит: «Мы здесь с мамой смотрели телевизор и услышали, что будут повышаться налоги на табак и водку, значит – ты будешь меньше пить и курить». На что он ответил: «Нет, сынок, это значит, что вы будете меньше кушать».