Маккейн заручился поддержкой инопланетян

Джон Маккейн рассказал, что на выборах его поддержат инопланетяне, корабль которых разбился возле города Розуэлл, штат Нью-Мексико. Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии цитирует Reuters. Выступая перед избирателями в Нью-Мексико, Маккейн рассказал, что раньше бывал в Розуэлле и знает о посадке инопланетного корабля. "Я рад объявить, что я получил поддержку инопланетян. И я горжусь этим!" - сообщил избирателям сенатор от штата Аризоны. Таблоид Weekly World News уточнил, что в течение последних 28 лет инопланетяне точно предсказывали итоги выборов. До последнего времени представители внеземных цивилизаций поддерживали демократического кандидата в президенты США Барака Обаму, однако неожиданно их предпочтения изменились. Журналисты Weekly World News считают, что причиной такого исхода стала жена Джона Маккейна Синди. Розуэльский инцидент, который упоминал Маккейн, произошел в 1947 году. Утверждается, что неподалеку от военной базы было обнаружено множество фрагментов неизвестного транспортного средства и даже несколько тел. Одно из объяснений предполагает, что возле Розуэлла разбилось НЛО с несколькими пилотами, но военные скрыли все доказательства.