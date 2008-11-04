Глава МВД Ирана подделал диплом Оксфорда

Сегодня, 4 ноября парламент Ирана проголосовал за увольнение со своего поста министра внутренних дел страны Али Кордана, который ранее признался в том, что получил поддельный диплом юриста Оксфордского университета. Из 247 депутатов, присутствовавших на заседании, 188 проголосовали за отставку министра, 14 высказались против увольнения, 45 - воздержались. "Импичмент одобрен парламентом, и он (Кордан) с настоящего момента не может являться министром внутренних дел", заявил спикер парламента Али Лариджани. Кордан подчеркивает, что считал диплом подлинным. По словам уже бывшего главы МД, он написал научную работу и вручил ее "представителю Оксфордского университета в Тегеране", который затем предоставил ему диплом Как отмечают западные информагенства в связи с результатами голосования, Кордан считается союзником президента Махмуда Ахмадинежада, и поэтому произошедшее сегодня в парламенте можно расценивать как политическое поражение Ахмадинежада. Кордан признал, что его диплом является подделкой в конце сентября после того, как в знаменитом Оксфордском университете отказались подтвердить его подлинность. Тем не менее, Кордан подчеркивает, что считал диплом подлинным. По словам уже бывшего главы МД, он написал научную работу и вручил ее "представителю Оксфордского университета в Тегеране", который затем предоставил ему диплом. По мнению Кордана, он пал жертвой мошенников. По сведениям СМИ Ирана, Кордан направил Ахмадинежада письмо, в котором сообщил, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами решил вынести вопрос о доверии ему на голосование в парламент.