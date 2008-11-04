В Украину прилетел Каддафи и его палатка

Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл в Украину с государственным визитом для встреч с властями. Об этом сообщила пресс-служба Президента. Его самолет приземлился в аэропорту «Борисполь», кортеж Каддафи движется по направлению к Секретариату Президента, где начнется официальная церемония встречи Президента Виктора Ющенко и Каддафи. После этого они пройдут в Дом Городецкого, где состоится их встреча в формате тет-а-тет, а позже и в расширенном формате. Стороны намерены обсудить сотрудничество Украины и Ливии в авиастроении, в нефтегазовой и военно-технических сферах. В ходе визита лидер Ливии также планирует встретиться с премьер-министром Юлией Тимошенко и председателем Верховной Рады Арсением Яценюком. Также Каддафи посетит музей Великой отечественной войны. Как сообщалось, Ющенко 7-8 апреля посетил Ливию с официальным визитом и пригласил Каддафи приехать с таким же визитом в Украину.