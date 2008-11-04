Латвийские депутаты заморозили себе зарплаты

Совет фракций Сейма Латвии (парламент республики) в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране решил уменьшить бюджет парламента в 2009 году на 3,3 миллиона латов (6,6 миллиона долларов США). Латвийские депутаты также решили не повышать свои зарплаты и не покупать новые машины для автопарка Сейма. Сообщается, что также будут сокращены командировочные расходы депутатов. В текущем году бюджет Сейма Латвии составляет 14 миллионов латов (28 миллионов долларов США). На какие цели пойдут сэкономленные средства, Совет фракций пока не решил. Как сообщает РИА Новости, во вторник канцелярия президента Латвии также объявила, что в 2009 году будут заморожены зарплаты сотрудников канцелярии. Планируется сэкономить 110 тысяч латов (220 тысяч долларов США). Сейчас бюджет канцелярии составляет 3,4 миллиона латов (6,8 миллиона долларов США). В середине сентября латвийский президент Валдис Затлерс уже выступал с призывом заморозить зарплаты всем латвийским чиновникам. Тогда президента поддержал премьер-министр Латвии Айгар Калвитис. Правительственные эксперты отмечали, что данные меры станут эффективным способом борьбы с инфляцией в стране. По данным агентства DELFI, с начала года инфляция в Латвии выросла до 10,2 процента, достигнув самого высокого показателя среди стран Евросоюза.