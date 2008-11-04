Братья Клюевы разбогатели

По словам информированного источника, контрольный пакет акций Проминвестбанка уже купили или в настоящее время завершают покупку братья Андрей и Сергей Клюевы, сообщает Интерфакс-Украина. Так, речь идет о пакете около 70% акций и о группе покупателей, в которую, в частности, входят совладельцы крупной корпорации с активами в Украине SLAV AG братья Андрей и Сергей Клюевы, сообщают источники. "Вероятно, о сделке будет объявлено уже во вторник", - сказал один из собеседников агентства. При этом другой источник напомнил, что решение проблемы ПИБ является предварительным условием выделения Украине кредита МВФ, заседание совета директоров которого назначено на среду, 5 ноября. Как предполагается, что после сделки будет сформирован новый состав наблюдательного совета и правления банка и будут осуществлены все необходимые мероприятия для возобновления финансовой стабильности ПИБа. При этом правление банка возглавит экс-председатель правления Райффайзенбанка и Индэкс-Банка известный банкир Игорь Францкевич. В частности, уточнил один из источников, должна быть разработана программа финансового оздоровления, которую должен утвердить НБУ. В этом случае он может отозвать временную администрацию банка, после чего будет снят мораторий на удовлетворение требований кредиторов и их средства в банке будут разблокированы. В то же время, другой источник отметил, что, по предварительным оценкам, указанная программа с учетом необходимости погашения полученного ПИБом кредита НБУ потребует от инвесторов около $2 млрд. В этой связи он высказал мнение, что группа покупателей должна включать и других участников, помимо совладельцев корпорации SLAV AG. В то же время, накануне сообщалось, что Альфа-Банк (Украина) в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай Лагун, завершают согласование условий соглашения о покупке Проминвестбанка. Напомним, сегодня уже сообщалось, что крупный пакет акций Проминвестбанка продан донецкому инвестору.