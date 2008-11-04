Ющенко хочет переименовать улицу своего имени

Президент Украины Виктор Ющенко предлагает жителям села Петрилив на Прикарпатье переименовать улицу, названную в его честь, в улицу Злуки. Об этом говорится в письме главы государства к жителям села Петрилив Тлумачского района Ивано-Франковской области. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе главы государства, в письме В.Ющенко подчеркнул, что сегодня под его личным контролем находятся действия власти всех уровней. "Могу Вам сказать, что власть сделала сейчас недостаточно для того, чтобы рапортовать об успехах", - подчеркнул он. Вопреки этому, В.Ющенко указал, что как Президент Украины гарантирует, что каждая пострадавшая семья получит надлежащую компенсацию и комфортное жилье. "Я заставлю власть работать: во-первых, для того, чтобы позаботиться о каждом пострадавшем, и, во-вторых, чтобы не допустить подобных последствий стихии в будущем", - сказано в письме главы государства. Вместе с тем В.Ющенко убежден, что практика давать улицам имена действующих должностных лиц и политиков походит от тоталитарных времен и сегодня является неприемлемой. "Учитывая, что на зов о помощи пострадавшим от стихии объединились жители всей страны, а также то, что недавно Украина отметила 90 лет создания Западно-Украинской Народной Республики, а в январе следующего года будет праздновать 90-ю годовщину провозглашения Акта Воссоединения, выношу на Ваше обсуждение предложение назвать эту улицу в честь идеи украинского единства - улица Злуки", - предложил в письме к общине Президент. Напомним, вчера в селе Петрилив Тлумацкого района Ивано-Франковской области была торжественно открыта улица им. Президента Украины Виктора Ющенко. На новой улице находятся всего восемь домов, которые были построены для пострадавших от июльского наводнения .