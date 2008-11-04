Ступка больше не станет министром

31 октября жюри Римского кинофестиваля назвало лучшим актером 2008 года известного украинского артиста Богдана Ступку за роль в фильме польского режиссера Кшиштофа Занусси "Сердце на ладони". На торжественной церемонии награждения лауреатов Ступке вручили премию за "Лучшую мужскую роль" - серебряную статуэтку Марка Аврелия. Ступка гордится наградой Римского кинофестиваля. Артист надеется, что они вместе с Олегом Коханом (продюсер картины "Сердце на ладони" – ред.) принесли веру в украинский кинематограф, в его будущее, а также веру в украинскую актерскую театральную школу. "Эта награда принесла славу и Украине. Не зря я со сцены я так и сказал: "Viva Польша! Viva Италия! Viva Украина!", - рассказал актер. Следующим шагом для Ступки станет "Оскар" – это его мечта. Однако актер пока не представляет, за какую свою будущую роль он мог бы получить награду Американской киноакадемии. "Давайте не будем загадывать. Это "дрим". Когда едешь на какой-то фестиваль с очень интересной ролью и тебе кажется, что тебя там ждет награда – никогда ничего не бывает", - говорит артист. По словам Ступки на посту Министра культуры он был недолго: "17 мгновений весны – 17 месяцев". Если бы актер сейчас стал Министром, то воплотил в жизнь те идеи, которые не реализовал когда-то. Ступке не раз предлагали вернуться на пост Министра или стать партийным. "Но я в партии давно – в партии искусства. Оно создано 4-5 тыс. лет назад", - улыбается актер. В политику Ступка возвращаться отказывается. "Зачем? Надо заниматься своим любимым делом. А мое любимое дело – театр и кино", - сказал актер.