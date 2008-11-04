Сын Усамы бен Ладена хочет жить в Испании

28-летний Омар Усама бин Ладен, Один из 19 сыновей лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена, попросил предоставить ему политическое убежище в Испании. По данным испанского телеканала TVE1, заявление с просьбой о политическом убежище Омар Усама бин Ладен сделал вечером в понедельник, 3 ноября, в мадридском аэропорту Барахас. Газета El Pais сообщает, что Омар направлялся из Каира (Египет) в Касабланку (Марокко) через Мадрид. В аэропорту Барахас он заявил полиции, что является "сыном-пацифистом" всемирно известного террориста и категорически отвергает идеи и действия своего отца. В ожидании решения своей судьбы сын бин Ладена будет находиться в транзитной зоне аэропорта Омар Усама бин Ладен не первый раз просит политического убежища. В начале 2008 года он обратился с подобной просьбой в посольство Великобритании в Египте. Однако в конце апреля Британия отказала сыну бин Ладена в виде на жительство, сославшись на "угрозу общественной безопасности". За два года до этого, в 2006 году, Омар бин Ладен женился в Египте на 52-летней гражданке Британии Джейн Феликс-Браун. По информации El Pais, официальный Мадрид, для которого заявление Омара Усамы стало полной неожиданностью, намерен рассмотреть прошение "в сжатые сроки". В ожидании решения своей судьбы сын бин Ладена будет находиться в транзитной зоне аэропорта. Омар Усама бин Ладен родился в Саудовской Аравии, жил с отцом в Судане и Афганистане, где проходил обучение в одном из лагерей по подготовке боевиков. В 2000 году он перебрался в Саудовскую Аравию, а затем в Египет.