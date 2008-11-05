Клюевы приобрели 70 процентов Проминвестбанка

Братья Клюевы стали владельцами 70-ти процентов акций Проминвестбанка и планируют провести его санацию, назначив председателем правления бывшего главу Индэкс-банка Игоря Францкевича. В течение двух недель он должен предоставить четкий план санации и провести докапитализацию банка. После этого Нацбанк выведет из ПИБ временную администрацию и снимет мораторий на выполнение требований кредиторов. Один из претендентов на покупку Проминвестбанка высказал мнение, что нардепы от Партии регионов Сергей и Андрей Клюевы «получили бесплатно» 50% акций Проминвестбанка. Впрочем, анонимный источник в Нацбанке сказал, что братья Клюевы завладели более крупным пакетом акций: «В телеграмме из внутренней почты ПИБ фигурировали «инвесторы, которые владеют 70% акций». В документе отмечается, что формируется новый состав набсовета и правления, на должность главы которого предложен Игорь Францкевич». Информация о цене сделки не распространяется.