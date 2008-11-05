Шикарная яхта Саддама Хусейна, на которой он ни разу не был (ФОТО)

Правительство Ирака все-таки выиграло дело о принадлежности яхты бывшего диктатора страны Саддама Хуссейна, QadissiyatSaddam – теперь яхты OceanBreeze. С ноября прошлого года яхта стояла в Ницце, так как на нее претендовала компания SudeleyLimited, зарегистрированная на Каймановых островах и частично принадлежащая королю Абдуллаху, Иордания. Лондонский брокер выставил яхту на продажу в прошлом году и оценил ее в 34.5 миллиона долларов, но в январе этого года права на яхту предьявил Ирак, и после долгих судебных разбирательств плавучий дворец борца с империализмом Саддама Хуссейна вернулся народу, но ненадолго, яхту опять выставили на продажу, на этот раз от имени Ирака. Построенная в 1981 году яхта рассчитана на экипаж из 35 человек, на ней 10 кают, несколько салонов, бассейны, сауны, молельня, вертолетная площадка и сантехника из золота и позолоченных металлов. Из всех ее характеристик известна лишь длина, 85 метров. Иллюминаторы сделаны из пуленепробиваемого стекла, есть установка для запуска ракет, в настоящее время разобранная. Есть и еще кое-что – секретный проход в шлюзовую камеру, где находилась мини-субмарина, на тот случай, если диктатору пришлось бы спасаться бегством. Насчет мини-субмарины неизвестно точно – возможно, она все еще на яхте, и продается вместе с ней.