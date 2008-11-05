Фанаты сердечек Тимошенко и Каддафи встретятся сегодня

Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретится с лидером Ливийской Джамахирии Муаммаром Каддафи, который находится в Украине с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В то же время, в сообщении не указываются вопросы, которые планируют во время встречи обсудить Юлия Тимошенко и Муаммар Каддафи. Как сообщалось, лидер Ливийской Джамахирии Муаммаром Каддафи прибыл в Украину вчера, 4 ноября, с государственным визитом, который продлится до 6 ноября. Во вторник Муаммар Каддафи встретился с Президентом Украины Виктором Ющенко и другими должностными лицами страны. Президент Виктор Ющенко предложил Ливии реализовать проект по строительству в Украине нефтеперерабатывающего завода, а также предоставить украинским компаниям возможность для разведки и разработки ливийских месторождений нефти. По результатам украино-ливийских переговоров были подписаны Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы, а также Меморандум о взаимопонимании в области метрологии и сертификации. Кроме того, Президент Украины Виктор Ющенко и ливийский лидер Муаммар Каддафи возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Церемония состоялась на Михайловской площади Киева.