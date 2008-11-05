Далай Лама поехал к буддистам

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV прибыл накануне в Японию с четырехдневным визитом по приглашению буддистcкой ассоциации префектуры Фукуока. В международном токийском аэропорту Нарита он заявил репортерам, что "рад приехать в Японию, потому что встретится здесь со старыми друзьями"э Программа визита Далай-ламы не предполагает встреч с представителями японских властей. Однако он намерен выступить в Национальной клубе журналистов в Токио. В этой связи здесь ожидают, что он "может сделать заметные заявления". В мире активно обсуждают заявление, которое сделал в индийском городе Дхарамсала духовный лидер всех приверженцев тибетской ветви буддизма - о намерении покинуть свой пост. Оно сильно взволновало единоверцев первосвященника, истолковавших его слова как желание отречься от своего духовного сана. Его уход на покой, если это действительно произойдет, станет беспрецедентным в истории буддизма. Ведь Далай-лама считается живым воплощением бодхисатвы Авалокитешвары, а боги в отставку не подают. Древняя традиция такова, что через некоторое время после кончины очередного Просветленного, как буддисты называют Далай- ламу, священники начинают искать в Тибете среди маленьких детей того, в кого умерший перевоплотился. Иными словами, реинкарнацию умершего. Преемник становится новым воплощением Авалокитешвары. Так было веками в Тибете, но совсем не обязательно, что так будет впредь. Во всяком случае, нынешний Далай-лама ранее в интервью германскому журналу "Spiegel" предположил, что его новое воплощение появится на свет, возможно, не на китайской территории, а значит и не в Тибете. А в перспективе весь институт Далай-лам может кануть в прошлое, если на то будет воля тибетского народа. То есть, по его мнению, тибетские буддисты должны получить право самим решать, быть ли вообще новому Просветленному, или быть двум далай- ламам, поскольку второго могут найти... центральные китайские власти в противовес тому, кто будет назначен конклавом высшего буддийского духовенства. В принципе возможно даже избрание далай-ламой женщины, что нисколько не противоречит канонам реинкарнации. Вариантов, таким образом, несколько, но сам далай- лама не исключает, что может стать последним духовным лидером секты "желтошапочников", которая доминировала в Тибете в течение многих веков.