Сын министра образования ГОА изнасиловал немку

Полиция популярного среди туристов индийского штата Гоа во вторник арестовала сына местного министра образования, находившегося в розыске за изнасилование 14-летней немки, сообщает AFP. Как уточняет агентство, 21-летний Рохит Монсеррат (Rohit Monserrate) три недели скрывался от правосудия, однако теперь сам решил сдаться полиции. Причины такого поступка предполагаемого насильника неизвестны. По материалам следствия, он обвиняется в изнасиловании девочки, а также в том, что досаждал ей непристойными SMS-сообщениями. Между тем отец Рохита, министр образования Гоа Атанасио Монсеррате (Atanasio Monserrate), назвал такие обвинения против сына политической провокацией, а также пообещал, что сделает все возможное, чтобы доказать невиновность Рохита. В то же время, как отмечают в полиции, самому министру также предъявлены обвинения в том, что он позволил сыну со своего мобильного телефона отправлять девочке непристойные сообщения. Заявление об изнасиловании девочки сыном министра поступило в полицию 2 октября. Мать изнасилованной девочки позже утверждала, что в полиции ей неоднократно предлагали добровольно забрать заявление. Кроме того позже появились сообщения о том, что адвокат женщины подвергся нападению в одном из местных ресторанов. Напомним, что за последнее время это уже второй известный случай изнасилования граждан европейских государств. Так, в феврале 2008 года двое местных жителей изнасиловали и убили 15-летнюю Скарлетт Килинг (Scarlett Keeling) из Великобритании, постоянно проживавшую в Гоа вместе с матерью, братьями и сестрами.