"Газпром" закупает солярии для элитных лошадей

Эту «радостную» новость любопытные пользователи Сети нашли на сайте «Газпрома». Эта компания объявила тендер на покупку для своей конюшни солярия в комплекте с двумя душами. Цена договора 338 800 рублей ($12 765). Солярий отправится в хозяйство компании, которое расположено в Ленинском районе Московской области. Новость вмиг облетела рунет. Вот как откликнулись на нее россияне в ЖЖ: «Лошадки не должны заметить наступления кризиса! Знайте: оплачивая газ, вы платите и за лошадей. Но как же хомячки, суслики и скунсы «Газпрома»?». «В минувшем году мы достигли рекордно высокой валютной выручки от экспорта товарного газа в дальнее зарубежье – $39,5 млрд, а в текущем, с учетом роста экспортных цен на газ, выручка прогнозируется в пределах $64 млрд», – рапортовал на собрании акционеров еще 27 июня 2008 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. После этого грянул кризис, но от планов развития приусадебного хозяйства компания не отказалась. Ведь лошади для российской элиты – святое дело. Так, Путин, только став преемником Ельцина, на госдаче в Ново-Огарево отгрохал целую усадьбу со скотным двором и конюшней, рассчитанной на 15 скакунов. После того, как президентом стал Дмитрий Медведев, ходили слухи, что Путин может занять пост главы правления «Газпрома». Если это произойдет, лошадями он будет обеспечен.