Кресло президента США стоило более полумиллиарда евро

Барак Обама потратил на кампанию рекордную сумму — более полумиллиарда долларов. Да и сама президентская кампания оказалась самой дорогой в истории. Больше всего потратились основные кандидаты — республиканец Джон Маккейн и Барак Обама. По законам США, каждый кандидат имеет право на госфинансирование своей предвыборной кампании. В то же время бюджетные средства выделяются лишь в том случае, если претендент на президентский пост обязуется потратить на агитацию не более 84 миллионов долларов. Однако оба кандидата сделали ставку на деньги спонсоров и пожертвования. В частности, кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, по данным Федеральной избирательной комиссии США, собрал взносы и пожертвования в сумме 363 миллиона долларов. Из этой суммы он уже потратил 293 миллиона. Обаме удалось привлечь больше средств на свою кампанию — 639 миллионов долларов. Потратил же он, по данным избирательной комиссии, 573 миллиона. Больший бюджет позволил Обаме покупать время для агитации в телеэфире. На прошлой неделе сразу по семи национальным каналам США прошел получасовой рекламный фильм о демократе, который обошелся его предвыборному штабу в 5 миллионов долларов. Для показа этого фильма крупнейшие телеканалы прервали вечернюю трансляцию своих программ. Небогатая казна Джона Маккейна позволяет транслировать только 30-секундные ролики. Впрочем, политтехнологи умело используют это. В частности, после фильма Обамы на телеканале FOX появился Маккейн с заявлением, мол, из-за моего соперника трансляция чемпионата по бейсболу была перенесена на 15 минут! Этот ход позволил республиканцу привлечь на свою сторону часть голосов избирателей. Использовали оба кандидата и грязные технологии. В частности, республиканцы акцентировали внимание на среднем имени Барака Обамы — Хуссейн. Таким образом, они подчеркивали мусульманское происхождение демократа. Также штаб Маккейна играл на созвучности имен Барака Обамы и Усамы бен Ладена. Далее республиканец упрекал Обаму в знакомстве с террористами, а также вменял ему связи с организацией, которую подозревают в фальсификации списков избирателей. Имидж Обамы также подпортили скандалы с "черным националистом", преподобным Джеремией Райтом, который долгое время был духовным наставником демократа. Штабом Обамы также применялась технология push polls — навязывающие опросы. Это когда под видом обычного опроса респонденту преподносят негативную информацию об одном из кандидатов. О Маккейне говорили, что он поддерживает использование нерожденных эмбрионов при медицинских исследованиях.