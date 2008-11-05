Президент Медведев завел собаку как у Путина

Президент России Дмитрий Медведев пошел по стопам Владимира Путина и вывел в свет нового домашнего питомца - английского сеттера. На это обратили внимание журналисты Reuters, изучившие новую запись в видеоблоге Медведева на сайте Кремля. Там президент рассказывает о том, как пишется его послание парламенту, которое должно быть оглашено в среду днем. Как бы вскользь зрителям видеоблога показали кадры, на которых запечатлена прогулка президента по аллеям в компании экономического советника Аркадия Дворковича и собаки светлого окраса. Напомним, до сих пор журналистам было известно, что домашним любимцем Медведева является не пес, а кот по кличке Дорофей. Мировые СМИ после избрания Медведева с удовольствием об нем писали, будто бы у голубоглазого кота есть опыт "политической" борьбы, но крайне неудачный: итогом противостояния с котом Горбачева стала кастрация. До сих пор образ "первого животного" страны выглядел несколько иначе: принадлежащая экс-президенту Путину черная сука-лабрадор Кони сама стала звездой, попадая в газетные репортажи и под прицел телекамер в ходе встреч на высшем уровне. Уже когда Путин стал премьером, Кони снова оказалась в фокусе внимания, став первым пользователем российского аналога американской навигационной системы GPS. Но, как отмечает Reuters, Медведев проводит согласованный с популярным премьер-министром курс и демонстрирует схожесть взглядов, лексики и даже вкуса в одежде. На фрагменте записи видеоблога видно, как крупная белая собака с темными подпалинами, радостно виляя хвостом, подкатывается под ноги одетому в кожаную куртку "в путинском стиле" президенту и его эксперту, гуляющим среди деревьев в парке, пишет Reuters. Из слов представителя Кремля стало понятно, что сеттер принадлежит президенту. Никаких деталей не разглашается. Однако некоторые СМИ предполагают, что сеттер достался Медведеву на день рождения в сентябре, причем, как и в случае с Кони, щенок был иностранных кровей.