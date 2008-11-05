Олигарх Медведчук снова стал публичным

Верховный суд Украины восстановил Виктора Медведчука членом Высшего совета юстиции. Об этом сообщили осведомленные источники в судебной власти. «Верховный суд отменил все решения и определения, которыми было остановлено членство Медведчука в Высшем совете юстиции», - сказал источник. По его словам, о восстановлении Медведчука уже сообщил председатель Верховного суда Василий Онопенко на заседании секции Высшего совета юстиции. Медведчук в 2004 году был повторно избран членом Высшего совета юстиции по квоте юридических вузов, однако не пришел на принятие присяги в парламент. После отказа Медведчука от присяги Высший совет юстиции прекратил его полномочия, а на место экс-лидера СДПУ(о) съезд представителей юридических вузов выдвинул Андрея Бойко – декана юрфака Львовского университета. Однако в 2007 году Высший совет юстиции восстановил полномочия Медведчука. Тогда уже Бойко взялся обжаловать это решение. Сначала Личаковский райсуд Львова по иску Бойко остановил членство Медведчука в Высшем совете юстиции, потом апелляционный административный суд Львовской области подтвердил законность этого решения. Высший админсуд оставил предыдущие вердикты в силе. И, в конце концов, сейчас Верховный суд отменил все предыдущие решения, которые лишали Медведчука членства в Высшем совете юстиции, и закрыл производство по делу.