Фирташ может стать банкиром

Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ подписал предварительное соглашение о покупке 86,7% акций "Надра Банка". Об этом сообщают "Экономические известия" со ссылкой на осведомленный источник. Как пишет издание, по словам источников, близких к переговорам, Национальный банк Украины требует от собственников банка закрыть сделку до конца текущей недели. Так, по данным источника, стоимость 86,7% пакета акций банка, принадлежащих Игорю Гиленко (глава Правления банка), Сергею Лагуру и Вадиму Пятову, по итогам переговоров может составить $600 млн., после уплаты которых новые собственники могут взять на себя обязательство выплатить $400 млн. банковских долгов. В пресс-офисе "Group DF", контролирующей активы Дмитрия Фирташа, отказались подтвердить или опровергнуть сделку по покупке акций "Надра Банка". "Сейчас мы не можем предоставить комментарии касательно этой информации", - заявили изданию в компании. В пресс-службе "Надра Банка" также отказались от комментариев, сославшись на отсутствие в офисе И.Гиленко. Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Надра Банк" вынужден был обратиться в НБУ с просьбой о предоставлении кредита в размере 1,5 млрд.грн. для своевременного погашения внешних займов – синдицированного кредита на $130 млн. и евробондов на $100 млн., которые банк не смог рефинансировать за рубежом.