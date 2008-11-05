Глава МВД Мексики попал в авиакатастрофу

При взрыве, сопровождавшем падение самолета, пострадали около 40 человек, около 30 автомобилей сгорело. Президент Мексики Фелипе Кальдерон выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, Моуриньо «был одним из самых близких соратников и одним из лучших и ближайших друзей» президента. «С его гибелью Мексика потеряла великого гражданина, который постоянно отстаивал идеалы страны», - указывается в сообщении. Кальдерон пообещал, что правительство «проведет необходимое расследование, чтобы выяснить причины трагедии». На настоящий момент известно, что помимо Моуриньо в авиакатастрофе погибли два высокопоставленных правительственных чиновника, а также пилот и его помощник. По неизвестным пока причинам легкий самолет упал на пешеходную улицу в центре Мехико в час пик. Аэропорт Мехико находится в городской черте, поэтому самолеты вынуждены заходить на посадку над густонаселенными кварталами. По словам очевидцев, падение самолета сопровождал огромный взрыв, а языки пламени поднимались выше зданий в центре города. Сейчас пожар, вызванный падением самолета, потушен. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются. Хуан Камило Моуриньо родился Мадриде в 1971 году, стал гражданином Мексики в 18-летнем возрасте. На пост министра внутренних дел страны был назначен в январе 2008 года.