Черномырдин отметит украинский праздник

Завтра, 6 ноября - в день освобождения Киева от войск нацистской Германии - ветераны, соотечественники и сотрудники Посольства Российской Федерации в Украине возложат цветы к Вечному огню в столичном парке Славы. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе российского Посольства в Украине, праздничную церемонию возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор Черномырдин. Участники церемонии намерены в 10:00 возложить цветы к Вечному огню в парке Славы, а в 10:20 - к памятнику генералу Ватутину (Мариинский парк) в центре Киева. Напомним, 6 ноября 1943 года, ровно 65 лет назад, Киев был освобожден от немецких оккупантов.