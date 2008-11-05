Канализацию в Сан-Франциско хотели назвать в честь президента

Жители Сан-Франциско отказались поддержать идею присвоить местной канализационной станции Oceanside имя Джорджа Буша. Организация "Комиссия по президентскому мемориалу" вынесла этот вопрос на голосование в день президентских выборов, полагая, что это - лучший способ увековечить 43-го президента страны. Около 69 процентов горожан посчитали, что Буш (или наоборот - канализация) этого не достоин. Сообщается, что летом "Комиссия по президентскому мемориалу" собрала более 8500 подписей в поддержку своей инициативы. Предполагалось не только переименовать коллектор, но и отметить это событие "массовым сливом". Член "Комиссии" Брайан Макконнелл считает подобные идеи частью нормального демократического процесса.