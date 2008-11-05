Наоми Кэмпбэл родит от российского олигарха

В преддверии свадьбы прибавилось хлопот у российского предпринимателя, 46-летннего Владислава Доронина, чью грядущую женитьбу на темнокожей модели Наоми Кэмпбелл обсуждает весь мир. Чего только стоит выбор платья для искушенной невесты! Наоми всегда отличалась особым отношением к выбору нарядов, и вот теперь Сложную работу над дизайном свадебного платья русский олигарх доверил итальянским дизайнерам. Выбор будущего супруга скандальной манекенщицы не случаен: дизайнеров с мировым именем Доменико Дольче и Стефано Габбана давно связывает крепкая дружба с грациозной моделью. Едва ли не членом своей семьи называют модель кутюрье. Самые яркие представители индустрии мировой моды регулярно готовят для капризной фотомодели наряды на все торжественные мероприятия, прекрасно зная взыскательный вкус взбалмошной красотки. Наоми, в свою очередь, посещает каждый показ модного дома близких друзей. Однако настали времена для по-настоящему внушительного проекта - как удалось узнать у российских байеров, плотно сотрудничающих с Дольче, уже несколько недель друзья обсуждают свадебное платье Наоми. Белому подвенечному наряду разборчивая невеста предпочла благородный цвет слоновой кости. Стоимость произведения дизайнерских искусств пока остается загадкой, но ясно одно, щедрый Владислав не пожалеет никаких средств на платье для любимой. - Я хочу родить от Владислава ребенка, - регулярно заявляет о своих планах на будущее звезда подиумов, - он будет идеальным отцом, заботливым и внимательным. Родить я думаю уже в будущем году. А где есть дети, как известно, там прозвучат и свадебные колокола. По крайней мере, сам Владислав к браку с Наоми давно готов. И если верить рассказам друзей пары - эта свадьба легко затмит собой даже грядущее бракосочетание Абрамовича и Жуковой. Громкое торжество пройдет в самых известных странах мира, и приглашения на него получат несколько тысяч друзей парочки. Между прочим - все сплошь знаменитости... - Влад без ума от Наоми, - не устают повторять друзья пары. - Владислав влюбился в Наоми, как только ее увидел, и теперь старается не отпускать от себя ни на минуту.