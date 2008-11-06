Тимошенко заглянула в палатку к Каддафи

В среду премьер побывала в знаменитой палатке у ливийского лидера Муаммара Каддафи. Как рассказала «Сегодня» ее пресс-секретарь Марина Сорока, Юлия Тимошенко, зайдя в гости, сказала, что ей очень приятно его видеть в Украине. Ей было тепло, поскольку рядом с палаткой горел мангал. У ног леди Ю. поставили каминчик. Тимошенко также отобедала с ливийским лидером, но не на свежем воздухе, а в правительственном особняке. О чем договорились премьер и главный ливиец, пока неизвестно. {99} Напомним, что Каддафи гостит в Украине уже второй день. Вчера он встречался с Виктором Ющенко, который предложил ливийцу построить на западных границах Украины нефтеперерабатывающий завод и продавать нефтепродукты через собственные АЗС по всей территории страны. Уедет глава Ливии в четверг, оставив о себе на память палатку.