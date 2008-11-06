Черновецкий продает свою "лошадку"

Мэр Киева Леонид Черновецкий таки начал долгожданную распродажу автомобилей своих замов, о которой заявил уже давно. Вчера прямо под стенами мэрии были выставлены машины, которыми пользовались как бывшие, так и действующие чиновники. «Сегодня» побывала на аукционе и узнала, что будет продавать мэрия и кто раскупит автомобили. Заместитель мера Виталий Журавский передал ключи от своей «лошадки» («Тойоты Камри») директору муниципального автопарка. Теперь он будет ездить на работу на собственном недавно приобретенном «Мерседесе» стоимостью $170 тыс. По его словам, все 18 машин, предусмотренных для аукциона, продадут через две недели, а вырученные деньги пойдут на поддержку социально незащищенных слоев киевлян. Также он уверил, что ни один водитель проданых авто не лишится рабочего места, они просто пересядут со служебных авто на личные машины чиновников. «Стартовая цена машин будет варьироваться от 5 до 25 тыс.грн.», - рассказал директор КП «Автотранспортное предприятие КГС» Василий Ситник. Правда, он уверяет, что по такой мизерной цене машины не уйдут. Мол, это же аукцион — цена сразу вырастет. Среди «жемчужин» аукциона значатся ГАЗ-14 «Чайка» 1979 года («мечта Черновецкого» - автомобиль первого секретаря ЦК Владимира Щербицкого, которую мэр, обозвав «членовозом», пообещал купить себе), ГАЗ 1402 1985 года (возил Аллу Пугачеву), Бьюик Парк Авеню 1991 года (подарок «Дженерал Моторс» Горисполкому) и Тойота Ленд Крузер 1998 года (куплена для Александра Омельченко). Принять участие в аукционе сможет каждый, кто заблаговременно на него зарегистрируется — для этого надо прийти в мэрию на проходную и заявить о своем желании купить авто, там должны помочь. Те же чиновники, которые пересядут на собственные машины, не будут получать компенсации от государства, как это анонсировалось ранее. «Все траты по обслуживанию таких «железных коней» — бензин, техосмотр, ремонты — лягут на плечи владельцев, а не на кошелек киевлян», — заявил нам замглавы КГГА Виталий Журавский. Горожане к нововведению относятся позитивно. «Пусть на общественный транспорт по 2 грн. пересядут! — советует пенсионер Иван Хворостовский, — а машины детдомам подарят!». «А я, может, себе куплю какую-нибудь, просто, как символ — поставлю где-то», — говорит бизнесмен Алексей Хвостов. Прошлогодние «Камри» могут уйти всего по $35–37 тыс., «Опели» – за $15 тыс.