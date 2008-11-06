Табачник идет из "Регионов" из-за Колесникова - СМИ

Народный депутат Дмитрий Табачник решил покинуть ряды Партии регионов. Соответствующее заявление, как утверждают источники, он лично подал лидеру партии Виктору Януковичу. Заявление о выходе из рядов Партии регионов Дмитрий Табачник написал еще в октябре. «Он лично положил свое заявление на стол лидеру Партии регионов Виктору Януковичу», – рассказал источник Коммерсант-Украина в руководстве ПР. По его словам, решение Табачника – это реакция на конфликт с заместителем главы фракции партии Борисом Колесниковым. Как известно, в сентябре, после того как политсовет ПР исключил из рядов партии секретаря СНБО Раису Богатыреву, в интервью интернет-изданию «Обозреватель» Борис Колесников заявил, что надо было исключить не ее, а Дмитрия Табачника. В ПР утверждают, что Табачник «был очень расстроен» тем, что руководство партии не осудило высказывания Бориса Колесникова. «Табачник сначала в сердцах высказался, а потом написал заявление. Он ожидал от нашего лидера (Виктора Януковича– ред.) реакции в свою защиту, но этого не произошло. Хотя Николаю Азарову, как главе центральной контрольной комиссии, было поручено разобраться в этом. Но высказывания Колесникова не получили оценки. Кроме того, Табачник заявил, что, когда будут обсуждаться избирательные списки, он уже не пойдет, даже если его позовут»,– рассказал источник издания в руководстве ПР. Официально в руководстве партии утверждают, что им ничего не известно о выходе Дмитрия Табачника из партии. «Мы не рассматривали такой вопрос. На последнем президиуме никаких заявлений и разговоров на эту тему не было», – заявил заместитель главы фракции ПР Владимир Рыбак и добавил, что, если Табачник действительно уйдет из ПР, партия лишится «серьезного и умного политика». В режиме off-records опрошенные представители ПР назвали заявление Табачника «блефом». «Табачник прикидывается дурачком. Он просто хочет, чтобы президиум разобрался в конфликте, возникшем между ним и Колесниковым. Но никто никогда его не оправдает»,– сказал источник издания в партии. Примечательно, что параллельно с информацией о конфликте в Партии регионов появились сведения, что ряд «регионалов», в том числе Дмитрий Табачник, ведут переговоры об участии в избирательном списке Компартии в случае досрочных парламентских выборов. Как сообщал, еще одним «регионалом», якобы присматривающимся к КПУ, является Василий Грицак.