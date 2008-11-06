Ющенко и Тимошенко сэкономят по $100 тысяч в месяц

После того, как Президент Украины Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко провели сокращения в системах своих секретариатов, эти структуры смогут экономить около 100 тысяч долларов в месяц. Так, в конце октября у Президента было 19 советников, четверо из которых работали на общественных началах. Премьер-министра же окружали 39 советников - 11 штатных и 28 внештатных. Оклад советника Президента составляет 2333 гривни в месяц, с учетом всех надбавок его зарплата превышала 9 тысяч гривен в месяц. По информации Кабмина, должностной оклад штатного советника премьера составляет 3073 гривни. С учетом всех надбавок его реальный месячный доход может превышать 10 тысяч гривен, сообщает «ЛИГА». Как сообщал ForUm, ранее Кабинет министров сократил на 20% расходы на исполнительную власть. В то же время, Ющенко подписал Указ об уменьшении расходов бюджета и сокращения штата структур, которые обеспечивают деятельность Главы государства. Об этом сегодня сообщил руководитель президентского Секретариата Виктор Балога. Он отметил, что Президент безотлагательно формализировал свое решение об урезке бюджетного финансирования на содержание органов власти и управления, причем в первую очередь провел оптимизацию собственного аппарата. Также, как удалось узнать корреспондентам ForUm’а, практически все уволенные советники Ющенко и сотрудники СНБО узнали о своем сокращении «через прессу».