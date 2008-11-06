Обама раньше бывал в Донецке

Барак Обама три года назад приезжал в Донецк, чтобы посмотреть, как на местном казенном заводе химических изделий уничтожают боеприпасы. Тогда американцы обещали выделить деньги, чтобы Украина избавилась от излишков украинских «Калашниковых» и зенитно-ракетных комплексов. Но теперешний любимец американской нации тогда редко мелькал на телеэкранах, и его визит в Донбасс особой сенсацией не стал — сейчас об этом почти не вспоминают. Вдобавок в августе 2005 года будущего главу Белого дома немного затмевал его напарник сенатор Ричард Лугар, который прославился разработкой программы ядерного разоружения Украины, сообщает «Сегодня». По словам директора казенного завода химизделий Анатолия Потапчука, сам Обама в этой поездке совсем не чувствовал себя на вторых ролях, и держался с Лугаром на равных. «Барак вел себя очень уверенно и в то же время скромно, причем особо не распространялся и по большей части отмалчивался. Сейчас по телевизору не заметно, но Обама человек на самом деле очень высокий и худой. Правда, он действительно располагает к себе и в нем чувствуется профессионализм. На производстве он внимательно ко всему приглядывался и потом сказал, что остался доволен. Надеюсь, он Донецк помнит до сих пор», — говорит Потапчук.