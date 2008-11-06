Королем Бутана стал ... дракон!

Местные жители не только не удивились, но и были рады. В маленькой гималайской стране Бутан прошла буддийская церемония коронации пятого короля. Сегодня, 6 ноября, утром король Джигме Сингай Вангчук короновал своего сына, 28-летнего Джигме Хесара Нмгьяла Вангчука. Он назван Druk Gyalpo, или король-дракон. Обычай символизирует силу монархии, сообщает издание "Газета.ru". Королевство Бутан (дзонг-кэ) — страна в Гималаях, расположенная между Индией и Китаем, столица - город Тхимпху. Самоназвание — Друк Юл или Друк Ценден — «страна дракона-громовержца».