Черновецкий советует министрам продать их авто

Киевский городской голова Леонид Черновецкий призвал всех членов правительства и чиновников поступить так же, как он и его команда. "Я приказал своим заместителям продать служебные автомобили на аукционе. А деньги мы отдадим киевлянам, которые действительно нуждаются в помощи. К сожалению, в условиях экономического кризиса и стремительной инфляции таких людей становится все больше. И мы делаем все возможное, что бы наполнить бюджет и направить средства на социальные программы" - заявил Л.Черновецкий. Его цитирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Мэр Киева уверен, что чиновники не имеют морального права пользоваться ценными служебными автомобилями. "Пусть ездят на работу, как все, на собственных автомобилях, или в общественном транспорте. И я подчеркиваю, что никаких компенсаций столичные чиновники за это не получат. Я лично это проконтролирую", - подчеркнул Л.Черновецкий. Напомним, заместитель Киевского городского головы Виталий Журавский сдал свой служебный автомобиль "Toyota Camry" на аукцион согласно распоряжению мэра о продаже элитных автомобилей Киевской городской государственной администрации.