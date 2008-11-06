Жена Саркози стала "самой классной" в Британии

Британцы составили рейтинг "самых классных знаменитостей года". Первое место заняла первая леди Франции, певица и бывшая супермодель Карла Бруни. За нее отдали свои голоса 22 процента опрошенных. Нынешний год для 40-летней уроженки Италии и в самом деле удачный. Она вышла замуж за французского президента Николя Саркози, выпустила новый альбом. Снимок обнаженной Карлы времен ее модельной карьеры был продан на аукционе за 90 тысяч долларов. Сама красавица не была от этого в особом восторге, но шумиха, поднятая тогда в прессе, безусловно, прибавила внимания к ее персоне. Сердца англичан Карла покорила во время официального визита в их страну. Супружеская чета Саркози-Бруни встретилась с британской королевой Елизаветой, где на торжественном приеме Карла была воплощением элегантности. В составленном британцами рейтинге Бруни удалось обойти по популярности английскую певицу Кейт Буш, ее американскую коллегу Бейонс Ноулс, австралийскую поп-диву Кайли Миноуг, английского певца Клиффа Ричарда, солиста британской группы "Led Zeppelin" Роберта Планта. Сэр Пол Маккартни, несмотря на свой громкий развод с Хизер Миллз, оказался лишь на 10-м месте.