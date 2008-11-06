Путин станет первым в Давосе

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин выступит на открытии ежегодного международного экономического форума в Давосе. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главного организатора форума Клауса Шваба. Как сообщает "Reuters", Премьер-министр РФ выступит на открытии форума 28 января 2009 года. Свое участие в форуме подтвердили уже более двадцати глав государств, в том числе входящих в "Большую восьмерку", и около 1000 представителей мировой бизнес-элиты, сообщили организаторы форума. "Рекордное число участников показывает, что у нас всех есть общее желание бороться с проблемами, с которыми мы сейчас столкнулись. У участников будет историческая возможность найти ответы на ключевые вопросы, которые сейчас возникли у мирового сообщества", - сообщил Шваб. На фоне продолжения мирового финансового кризиса устроители заявили новую главную тему форума - "Формирование послекризисного мира". В последнем давосском форуме приняли участие более 2000 экономистов и 24 главы государств.