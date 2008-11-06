Ким Чен Ир полюбил классическую музыку

Северокорейские власти не оставляют попыток доказать миру, что «великий руководитель» живее всех живых. Однако и эту попытку нельзя назвать удачной. Государственное информационное агентство КНДР очень старается: на этот раз общественности был представлен отчет о посещении Ким Чен Иром концерта классической музыки. Когда именно состоялся концерт, в сообщении государственного информационного агентства KCNA не уточняется. Свежо и бодро северокорейские журналисты расписывали, как вождь внимал звукам чудесной музыки, как тепло приветствовал музыкантов, как мощно высказывался о месте искусства в жизни преуспевающего государства. Только вот фотографии с концерта СМИ предоставлять не стали. Хотя и это бы мало убедило мир в крепком здравии северокорейского вождя. Даже наивные боязливые жители КНДР наверняка уже посматривают в телевизор с недоверием: если их лидер и кумир пропустил торжественный парад, пренебрег посещением похорон последнего отцовского соратника, то с какой стати он наведывается то в женскую военную часть, то на футбольный матч, то на концерты классической музыки? Напомним, в среду 5ноября Северная Корея обнародовала новые фотографии Ким Чен Ира, инспектирующего военные подразделения. На двух фотографиях Ким Чен Ира можно видеть в первом ряду в группе солдат, на нем теплая куртка и солнечные очки. Когда и где были сделаны снимки, северокорейские СМИ не сообщают. Ранее северокорейский лидер пропустил ряд официальных мероприятий, из-за которых слухи о плохом состоянии его здоровья многократно усилились. Так, в сентябре он не появился на параде в честь 60-летия КНДР, в октябре - на праздновании 63-летия коммунистической партии страны и похоронах соратника своего отца Ким Ир Сена. Между тем представители властей Северной Кореи опровергают все слухи о тяжелом состоянии лидера страны, публикуя его фотографии. Так, 2 ноября было опубликовано изображение Ким Чен Ира, сделанное во время посещения им футбольного матча. Северокорейское телевидение показало фотографии Ким Чен Ира, сделанные якобы во время посещения им накануне воинской части. В эфире одного из северокорейских каналов были продемонстрированы десять снимков, на которых лидер страны запечатлен вместе с бойцами женской батареи Корейской народной армии.