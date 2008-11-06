Шуфрич сказал, что он штык Януковича

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич, кажется, почувствовал, что под ним закачалось место в списке. А потому пролоббировал в пресс-службе ПР полное скрытой тревоги сообщение: «В последнее время некоторые СМИ публикуют заказные провокационные материалы о каких-то группах и «штыках», которые якобы теряет наш Лидер Виктор Янукович. В одном из таких списков я нашел и свою фамилию. Так вот – я авторитетно и категорически заявляю: я – тот штык Партии регионов, который Янукович никогда не потеряет. С Виктором Федоровичем нас связывают годы совместной работы, пережитые тяжелые времена – победы и поражения. Для меня Лидер – огромный авторитет. Я всегда уважал и уважаю Виктора Федоровича. Никому не удастся спровоцировать меня на какие-либо расколы. Я действительно тот штык, который Янукович никогда не потеряет». Ну-ну…