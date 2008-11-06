В честь Обамы назовут гору в Карибском море

Небольшое островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда намерено переименовать самую высокую точку своей страны - гору Богги - в честь избранного президентом США Барака Обамы. «Я немедленно приму меры, чтобы высочайшая гора Антигуа и Барбуда была посвящена Вам и переименована в Вашу честь - гора Обама», - написал в среду премьер-министр Болдуин Спенсер в поздравительном письме одержавшему победу кандидату от Демократической партии, сообщает РИА «Новости». Население Антигуа и Барбуды составляет 85 тысяч человек, которые, в основном, являются потомками африканских рабов, посланных работать на плантации в 18-м веке. Высшая точка страны - гора Богги (402 м) находится на известняковом плато в юго-западной части острова Антигуа. Как сообщал ForUm, демократ Барак Обама во вторник, 4 ноября, одержал победу над соперником - республиканцем Джоном Маккейном после изматывающей двулетней борьбы за Белый дом и стал первым в истории чернокожим президентом Соединенных Штатов. С победой Обаму поздравил Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко.