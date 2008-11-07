Собака Буша укусила журналиста

Скотч-терьер Барни, принадлежащий семье президента США Джорджа Буша, в четверг укусил за палец журналиста. Политический обозреватель агентства Reuters Джон Деккер (Jon Dekker) встретил Барни, прогуливающегося под присмотром сотрудника Белого дома, и захотел погладить собаку. Однако пес, по всей видимости, был не в духе и схватил журналиста зубами за руку. Как отметила первая леди Лора Буш, комментируя инцидент, возможно, Барни хотел сказать, что "его замучили папарацци". Медперсонал Белого дома оказал Деккеру первую помощь и заклеил укушенный указательный палец пластырем. В качестве меры безопасности излишне дружелюбному журналисту придется несколько дней принимать антибиотики, сообщает «Лента.ру». Напомним, избранный президент США Барак Обама, выступая вскоре после победы на выборах во вторник, пообещал своим дочерям купить щенка, который будет жить с ними в Белом доме.