Администрацию Обамы возглавит еврей

Без особой передышки после триумфальной победы на выборах 4 ноября первый темнокожий президент США Барак Обама приступил к формированию своей администрации. Делать он это будет весьма демократическим способом — при помощи команды так называемого "переходного периода", которая будет распущена сразу после его инаугурации 20 января. Возглавит ее, а значит будут главными советчиками Обамы по кандидатам на тот или иной пост, бывший глава аппарата Белого Дома при президенте Билле Клинтоне Джон Подеста, личный секретарь Обамы Валери Джаррет и глава сенатского аппарата Обамы Пит Рауз. Как передает АР, ряд источников в Демократической партии США сообщают, что, скорее всего, пост главы будущей президентской администрации Барак предложит 49-летнему сенатору от Иллинойса Раму Эмануэлю, который с 1993 по 1998 гг был одним из основных политических советников президента Билла Клинтона. Он — сын иммигранта из Израиля и американской еврейки, журналист по образованию, прошел добровольную службу в Армии обороны Израиля, немного говорит на иврите и имеет двойное (израильское и американское) гражданство. Он был одним из организаторов мирной встречи между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином. Американские наблюдатели отмечают, что Рам — одна из самых неудобных фигур для республиканцев. Они называют его наиболее злобным и тенденциозным человеком в американской политике. Сам Эммануэль не раз не очень лестно отзывался о республиканцах: "Республиканская политика небезопасна. Вы можете бежать от нее, но не можете скрыться". Согласно описанию ABC News, он резок на язык, но необычно интеллектуальный, умный и необычайно ответственно относится к исполнению своих обязанностей. Обама говорит об Эмануэле, что он был бы хорошим тылом для него. Эмануэль женат, имеет двух сыновей и дочь. Исповедует иудаизм. Не менее интересна и фигура возможного госсекретаря — им может стать, как утверждает AP, ссылаясь на источники в Демпартии, сенатор Джон Керри. Тот самый, который четыре года назад противостоял на президентских выборах Джорджу Бушу-младшему и проиграл тому самую малость. Пресс-секретарем Белого дома во время президентства Барака Обамы, а значит и фактически лицом и голосом Вашингтона, скорее всего, будет Роберт Гиббс, который был главным помощником темнокожего кандидата в президенты во время избирательной кампании и работы в Сенате. Портал Politico.com, со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии, сообщает, что выбор в пользу Гиббсона уже сделан. Но официально помощнику Обамы пока не предложили должность пресс-секретаря. 37-летний уроженец Алабамы, который, к тому же был пресс-секретарем Джона Керри во время избирательной кампании 2004 года, считается одним из основных стратегов кампании Обамы. Некоторые аналитики отводят ему ведущую роль в быстром росте популярности чернокожего сенатора.