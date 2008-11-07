17-летний сын депутата "оторвал" студенту ногу

﻿«КП» уже рассказывала, как поздно вечером на Окружной дороге Харькова 17-летний сын депутата местного облсовета и бывшего нардепа Олега Каратуманова Дмитрий на Audi A-8 сбил насмерть 19-летнего студента Ивана Гаражу. Мало того что несовершеннолетним запрещено садиться за руль, так водитель еще и уехал с места аварии. А когда его таки остановили в километре от места ДТП, наврал милиционерам, что ему 19 лет. Парня сразу увезли в неотложку. К нему никого не подпускают, объясняя тем, что у Дмитрия тяжелые травмы и сотрясение мозга... Корреспондентам «КП» так и не удалось пообщаться с юным горе-водителем. Депутат Харьковского облсовета Олег Каратуманов: - Конечно, Дима раскаивается В палате отделения политравмы, где по спискам числился Дмитрий, мы никого не застали. А позже его отец нас заверил, что Каратуманов-младший никуда из 4-й неотложки не девался. - Я считаю, это правильно (то, что Дмитрий теперь в другой палате. - Прим. авт.), - пояснил нам папа-депутат. - Потому что корреспонденты и прочие помешали бы ему спокойно лечиться. Но и после переезда в другую палату пообщаться с несовершеннолетним водителем невозможно: в палате с Дмитрием неотлучно находятся двое мужчин, которые не пускают никого, кроме медперсонала и родных. Даже милиции вход загораживают! Нонсенс, но следователи до сих пор не смогли толком взять показания у водителя иномарки-убийцы! Впрочем, пресс-секретарь МВД в Харьковской области Сергей Дягилев сообщил «Комсомолке», что кровь для экспертизы (на наличие алкоголя и наркотиков) и отпечатки пальцев у парня все-таки взяли. Еще в воскресенье. Но как им это удалось, не говорят. По предварительной версии следствия, Дмитрий ехал на высокой скорости. Это подтверждают и травмы погибшего Ивана Гаражи: от столкновения студенту одну ногу оторвало полностью, вторую - частично. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть одного человека». Если вину 17-летнего Каратуманова докажут, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. - Мать погибшего студента Ивана Гаражи все еще не может прийти в себя от шока, - рассказал «Комсомолке» замдекана физтеха, где учился парень, Сергей Литовченко. - Однако нанимать адвоката женщина не будет - на это у семьи нет денег. Отец Вани давно умер, оставив жену с тремя детьми на руках. Все расходы по похоронам и экспертизам взял на себя университет. Здесь Гаражу очень уважали, ведь он один из немногих на своем факультете на отлично закончил первый курс и вообще был хорошим парнем. Студенты-физики даже задумали своими силами поставить памятник на могиле Ивана.