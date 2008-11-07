Катерина Ющенко в Польше смотрит украинское кино

Вчера, 6 ноября, супруга Президента Украины Екатерина Ющенко приехала в Варшаву для участия в открытии Фестиваля украинского кино в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Польша. В тот же день в помещении Варшавского университета Е.Ющенко приняла участие в торжественном открытии выставки "Голодомор 1932-33 г.г. в Украине". На церемонии супруга Президента подчеркнула, насколько важным является открытие страниц истории, даже очень трагичных, для добра грядущих поколений, воспитания в молодежи чувства ответственности за сохранение наследства предков. Сегодня, 7 ноября, Е.Ющенко примет участие в награждении победителей Фестиваля украинского кино в Польше.