ОБама не позвонил Ющенко и Медведеву

Избранный Президентом США Барак Обама поблагодарил по телефону за поздравления президентов и премьер-министров девяти стран. Об этом пишет "Associated Press" со ссылкой на спикера Б.Обамы Стефани Каттер. Так, в соответствии с сообщением, Б.Обама поговорил с Президентом Франции Николя Саркози, Премьером Великобритании Гордоном Брауном, Канцлером Германии Ангелой Меркель, Премьером Канады Стефаном Харпером. Также, как передает "Украинская правда", Б.Обама провел телефонные разговоры с Премьером Австралии Кевином Руддом, Премьером Израиля Ехудом Олмертом, Премьером Японии Таро Асо, Президентом Мексики Филипом Калдероном, Президентом Южной Кореи Ли Мунг-баком. Как известно, Б.Обаму также поздравили Президент Виктор Ющенко, Премьер Юлия Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович. Также поздравление ему прислал Президент России Дмитрий Медведев.