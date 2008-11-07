Бельгийского сенатора уволили из-за антисемитской песни

Бельгийского сенатора Мишеля Делакруа сняли с поста лидера партии уже через несколько часов после того, как бельгийские телеканалы продемонстрировали видеозапись, на которой он напевает антисемитскую песенку. В этой песенке рассказывается о еврейке-заключенной концлагеря Дахау, отправленной в газовую камеру. Сенатору также угрожает обвинение в отрицании Холокоста, что может повлечь за собой штраф или тюремного заключения. В данный момент рассматривается вопрос о лишении Делакруа депутатской неприкосновенности. Члены праворадикальной партии Национальный фронт, единственным сенатором от которой являлся Делакруа, считают, что он прекрасно осознавал последствия своих действий. По их мнению, он совершил этот поступок намеренно, чтобы освободиться от обязанностей председателя партии. В партии подчеркивают, что считают поступок своего бывшего лидера "неприемлемым". По словам сенатора, запись была сделана около восьми лет назад в Испании и не предназначалась для публичной демонстрации. Он "не видит в ней ничего дурного" и предполагает, что опубликование видеоматериалов стало актом мести со стороны его бывшей жены, с которой он развелся несколько месяцев назад. Делакруа не исключает, что в скандале замешаны его конкуренты по внутрипартийной борьбе.