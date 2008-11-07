Ким Чен Ира монтируют в фотошопе

Северокорейские власти вновь обвинили в фотомонтаже при публикации фотографий «здравствующего» лидера страны Ким Чен Ира. 5 ноября агентство новостей опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ир «в сопровождении группы официальных лиц» посещает две воинские части Корейской народной армии. Но, как указывает The Times, его тень падает иначе, чем тени от окружающих его солдат. По сообщению официального агентства ЦТАК, при посещении части номер 534 «дорогой лидер» приказал солдатам «укреплять непобедимую военную мощь за счет усиления политической подготовки в бою». В прошлые годы лидер КНДР посещал в этой воинской части завод, ферму и другие объекты. На фото видно, что тени от солдатских ног падают косо, а в зоне, где стоит Ким Чен Ир, неожиданно наступает полдень. Кроме того, рядом с ним исчезает черная линия, проведенная на бетонном блоке на уровне колен. Это подогревает спекуляции на тему того, находится ли лидер КНДР и вправду в добром здравии с тех пор, как три месяца назад он не появился на параде в честь 60-й годовщины образования Северной Кореи. На другой версии фото тень «дорогого лидера» подкорректировали, однако полосу на бетонном блоке так и не дорисовали. Как утверждает разведка США и Южной Кореи, 14 августа Ким Чен Ир перенес инсульт и операцию на головном мозге, однако, несмотря на состояние здоровья, у него нет проблем в управлении страной, сообщает «Newsru.com». В ответ на эти «домыслы» средства массовой информации КНДР несколько раз заявляли о появлении Ким Чен Ира на публике, однако наблюдатели заподозрили, что все это фальшивки. Так, в одном из репортажей Ким Чен Ир появился в компании давно умершего министра, а в другой раз осенний лес вокруг него был подозрительно зеленым. В начале ноября в КНДР были опубликованы снимки Ким Чен Ира, приехавшего в конце октября на матч двух армейских футбольных команд. Власти КНДР не называют дату посещения Ким Чен Иром футбольного матча и частей северокорейской армии. А наблюдатели, как и на фото из военной части, обращали внимание на «слабую левую руку» лидера - он не хлопал футболистам. В Сеуле после этого даже рассуждали о частичном параличе Ким Чен Ира.