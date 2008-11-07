Лондон-кокаиновая столица Европы

Пятый год подряд Великобритания заняла первое место в списке европейских стран, лидирующих по употреблению кокаина. По данным европейского центра, отслеживающего масштабы употребления наркотиков, 7,7% британцев в возрасте от 15 до 64 лет когда-либо пробовали кокаин. Согласно этим сведениям, наркотик употребляли 11,2% жителей Британии в возрасте от 15 до 24 лет и 12,7% людей, которым исполнилось от 15 до 34 лет. Исследование также показало, что кокаин когда-либо пробовали около 12 млн. граждан ЕС от 15 до 64 лет. 11 млн. использовали амфетамины, а примерно 9,5 млн. - принимали экстази. Марихуану употребляли около 71 млн. европейцев - то есть примерно каждый четвертый житель "старого света". В Великобритании марихуана также остается очень популярной. По данным европейских экспертов, ее пробовали 30,1% британцев в возрасте от 15 до 64 лет. По этому показателю Британия уступает только Франции (где количество знакомых с марихуаной составило 30,6%) и Дании (36,5%). "Данные из нескольких стран свидетельствуют, что некоторые категории населения, употребляющие наркотики, судя по всему отказываются от амфетаминов и экстази и переходят на кокаин, - сказано в документе. - Подобная ситуация, возможно, сложилась в Великобритании, Дании и, в некоторой степени, в Испании". Британская оппозиционная консервативная партия считает, что лидерство страны в области употребления кокаина свидетельствует о провальной политике правящих лейбористов. "В особенности нас беспокоит, что в Британии - самое высокое количество 15-летних и 16-летних, употребляющих кокаин. Из-за провала правительственной политики целое поколение молодых людей оказалось забытым", - считает теневой министр внутренних дел Доминик Грив. Тори выступают за ужесточение законов о противодействии незаконному обороту наркотиков. В частности, они выступали за пересмотр решения, согласно которому полиция могла не арестовывать людей, у которых обнаружено небольшое количество марихуаны. Вместе с тем, представитель британского МВД заявил, что по официальным данным, объем употребления наркотиков в Британии находится на самом низком уровне за всю историю.