Берлускони раскритиковали за шутку о загаре

Оппозиция не оценила шутку премьер-министра Италии о победителе президентских выборов в США. Как сообщило Associated Press, Сильвио Берлускони, встречаясь в четверг в Москве с Дмитрием Медведевым, объявил, что у Барака Обамы "есть все, чтобы иметь с ним дело: он молодой, симпатичный и даже загорелый". Bloomberg сообщает, что Вальтер Вельтрони (Walter Veltroni), лидер левоцентристской Демократической партии в Италии, призвал Берлускони как можно скорее принести Обаме официальные извинения. По словам Вельтрони, которого считают европейским единомышленником Обамы, шутка премьера нанесла "серьезный вред имиджу и достоинству нашей страны на международной арене". Обама, как известно, станет первым негром на посту президента США, и в словах Берлускони можно усмотреть расистский подтекст. Со ссылкой на итальянские новостные агентства AP передает, что Берлускони выступил в защиту своих слов. Он назвал ремарку о загаре "большим комплиментом" и удивился негативной реакции критиков: "Если они грешат недостатком чувства юмора, тем хуже для них". В другом заявлении премьер назвал критиков "имбецилами, которых стало слишком много". Берлускони, который славится резкими или неоднозначными заявлениями, известен также тем, что тщательно следит за своей внешностью и поддерживает у себя искусственный загар.