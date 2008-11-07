Томенко показал мастер-класс

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко выразил обеспокоенность тем, что исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко ведет активную политическую деятельность. По его мнению, если существует реальное желание правоохранительных органов привлечь к ответственности народных депутатов или судей, то не нужно называть их для СМИ бандитами или преступниками, не произносить на пресс-конференциях предвыборные лозунги о необходимости снятия депутатской неприкосновенности, не организовывать заседаний межведомственных рабочих групп для телевизионных шоу, а в первую очередь выполнить специальную правовую процедуру, которая сегодня четко определена в законодательстве. «Я готов помочь правоохранительным органам разобраться в процедуре привлечения к ответственности народных депутатов, поскольку для меня принципиально, чтобы хотя бы после четырех лет президентства Виктора Ющенко было выполнено его предвыборное обещание «Бандитам – тюрьмы», - сказал Томенко. Он отметил, что в действительности не СБУ, а Генеральная прокуратура и Верховная Рада Украины играют ключевую роль в привлечении к уголовной ответственности народных депутатов. «Меня больше интересует не участие в политических ток-шоу исполняющего обязанности председателя СБУ и его команды, а то, как определенные должностные лица или народные депутаты, которые нарушили закон, будут нести за это ответственность”, - сказал он. Как заместитель председателя Верховной Рады Томенко обещает приложить максимум усилий, чтобы перевести эту дискуссию из политическо-партийной плоскости в правовое русло. По его словам, реальным началом решения этой проблемы будет наличие зарегистрированного в Верховной Раде официального представления Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности в отношении хотя бы одного из народных депутатов.