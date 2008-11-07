Ющенко назвали пророком

Виктор Ющенко сегодня стал Моисеем. Пророком его провозгласила одна из двух десятков ветвей украинского казачества, сообщает СТБ. Активисты казачества подсчитали: сорок лет Моисея Ющенко уже почти прошли, так как прогресс побеждает время. В Украине надо считать год за десять. «Сорок лет, в течение которых Моисей водил народ по пустыне, у нас при нашей скорости проходят за четыре. Мы с сегодняшнего дня начали превращение украинской идеи украинской нации под руководством нашего Моисея», - заявил Владимир Волков, генеральный старшина украинского казачества. То, что Украина нуждается в своем Моисее, уверены не только казаки, но и сам Ющенко. Он уже призывал украинцев искать себе пророка. Сам на эту должность не претендовал. «Очевидно, нужно еще призвать услуги Моисея, чтобы сорок лет поводить по пустыни тех людей, которые забыли нацинтересы и продолжают жить вчерашним днем», - заявлял Ющенко. Ющенко уже ждут в центральной синагоге. В скором времени надо будет зажигать шамаш. На праздник Хануки (21 декабря) зажжение первой свечи – почетное право лидера государства. Казацкое сравнение Ющенко с Моисеем сначала удивило помощника главного раввина Украины Давида Мильмана, тем не менее он соглашается: вполне возможно и такое. «Я знаю, что он очень любил евреев. Если Виктор Андреевич также любит украинский народ, то сравнение вполне правомерное», - заявил Мильман.