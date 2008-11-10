Памятник Ющенко поставят в Раде

Во вторник, 11 ноября, в Верховной Раде состоится презентация памятника третьему Президенту независимой Украины Виктору Ющенко. Идея памятника принадлежит народному депутату от НУНС Олесю Донию, пишет ОБКОМ. Памятник откроют в пределах серии художественных провокаций, которые планирует в ближайшее время организовать близкое к Донию художественное объединение "Последняя баррикада". Как рассказал Обкому Олесь Доний, автором монументо является черновицкий скульптор Анатолий Федирко, который 14 июля с.г. открыл в Черновцах на магазине "Букинист" своеобразный "памятник" спикеру Арсению Яценюку, - с железной "кружкой" для пожертвований "на развитие украинского парламентаризма". Как будет выглядеть памятник Ющенко, Олесь Доний пока не говорит.